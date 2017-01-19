Президент «Лиона» подтвердил покупку Депая

Спасибо за все!!! Обростай мясом и снова в АПЛ!!!
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал информацию о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая во французский клуб.
Как сообщалось ранее, стороны встречались для проведения переговоров.
«Мы достигли принципиального соглашения с «МЮ», сейчас остается только уладить формальности», — сказал Ола.
В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний Депай появился на поле четыре раза. Долгое время существовала вероятность трансфера голландца в «Эвертон».