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    Президент «Лиона» подтвердил покупку Депая

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал информацию о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая во французский клуб.

    Как сообщалось ранее, стороны встречались для проведения переговоров.

    «Мы достигли принципиального соглашения с «МЮ», сейчас остается только уладить формальности», — сказал Ола.

    В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний Депай появился на поле четыре раза. Долгое время существовала вероятность трансфера голландца в «Эвертон».

    Источник: L' Equipe

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    19.01.2017 01:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 12:14

      Спасибо за все!!! Обростай мясом и снова в АПЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 19 января 2017, 10:05

      Зря в МЮ шел...надо было выбирать клуб в котором нет столько звезд!

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 19 января 2017, 09:14

      во Франции должен заиграть. всего хорошего ему)

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 января 2017, 09:10

      Вот и хорошо, а то заплесневел в МЮ,

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 января 2017, 08:45

      Ну вот и ладненько, надеюсь всем будет хорошо.

      1
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 19 января 2017, 07:54

      я думаю заиграет!!!

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 января 2017, 07:16

      эх депай депай

      1
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 19 января 2017, 06:37

      Депай к нам не поедет ))

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 19 января 2017, 02:43

      А Лион то не дурно укрепляется, так глядишь снова будут за трофей биться, чемпионат франции набирёт в зрелещности, он и так не плохо прибавил в последнии годы!

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