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    В Англии сообщают, что Слуцкий готов начать работу в «Челси»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время может начать работу в структуре «Челси». По информации источника, российского специалиста связывают хорошие отношения с владельцем синих Романом Абрамовичем. Сообщается, что Слуцкий войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

    Напомним, вчера тренер посетил матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Лестером» (3:0), после которого встретился с бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой, ныне выступающим за «лис».

    Источник: The Sun

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    15.01.2017 22:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2017, 11:56

      Абромович похоже испытывает комплекс вины перед 1,2,3?Родиной.Поэтому и согласен подписывать Смертина(который ни разу пас вперёд не отдал и только трусливо избавлялся от мяча - потом давая дикие интервью - что де он не понимает почему не попадает в состав),Растренированный Шевченко,ненужный Жирков.Теперь ещё Слуцкий на шею.После истории с березовским не удивлюсь если следующим главным в Челси он и окажется.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 16 января 2017, 08:31

      Учиться никогда не поздно,

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 16 января 2017, 08:06

      Удачи,коль не шутка..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 января 2017, 06:57

      Учиться, это всегда хорошо.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 января 2017, 05:09

      хорошая идея)))

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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 января 2017, 00:47

      The Sun - желтая газетенка, поэтому от них неудивительна подобная "новость".

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 января 2017, 00:38

      Личным тренером Косты??? Когда тот злой... :))

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      Рейтинг: +351

      simoron81 15 января 2017, 23:58

      слухи все это

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2017, 22:32

      хоть каким-то способом наш тренер в Англию попал

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 15 января 2017, 22:17

      Бред

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