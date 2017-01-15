В Англии сообщают, что Слуцкий готов начать работу в «Челси»

Абромович похоже испытывает комплекс вины перед 1,2,3?Родиной.Поэтому и согласен подписывать Смертина(который ни разу пас вперёд не отдал и только трусливо избавлялся от мяча - потом давая дикие интервью - что де он не понимает почему не попадает в состав),Растренированный Шевченко,ненужный Жирков.Теперь ещё Слуцкий на шею.После истории с березовским не удивлюсь если следующим главным в Челси он и окажется.
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время может начать работу в структуре «Челси». По информации источника, российского специалиста связывают хорошие отношения с владельцем синих Романом Абрамовичем. Сообщается, что Слуцкий войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.
Напомним, вчера тренер посетил матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Лестером» (3:0), после которого встретился с бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой, ныне выступающим за «лис».