В Англии сообщают, что Слуцкий готов начать работу в «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время может начать работу в структуре «Челси». По информации источника, российского специалиста связывают хорошие отношения с владельцем синих Романом Абрамовичем. Сообщается, что Слуцкий войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

Напомним, вчера тренер посетил матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Лестером» (3:0), после которого встретился с бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой, ныне выступающим за «лис».