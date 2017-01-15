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    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем», Ибрагимович повторил показатели Агуэро

    В центральном матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» в концовке игры упустил победу над «Манчестер Юнайтед» – 1:1. В составе «красных дьяволов» голом отметился нападающий Златан Ибрагимович, для которого данный забитый мяч стал 14-м в 20-ти играх чемпионата Англии.

    Форвард «Манчестер Юнайтед» повторил показатели Серхио Агуэро и Алана Ширера. Больше Ибрагимовича в первых 20-ти играх в английской Премьер-лиге забивали только ван Нистелрой и Йорк.

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    0:1 – Милнер, 27 (с пенальти)

    1:1 – Ибрагимович, 84

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2017 21:09
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