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    Абрамович не собирается продавать Косту в китайский клуб

    Президент «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать нападающего синих Диего Косту в китайский клуб. Сообщается, что функционер не намерен отпускать футболиста, чтобы не сделать АПЛ более уязвимой со стороны команд из Поднебесной.

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за конфликта с главным тренером лондонского клуба Антонио Конте игрок может перейти в клуб из Китая, который готов заплатить за него 90 миллионов евро.

    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.01.2017 16:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 17 января 2017, 01:05

      инфа со всех сторон разная)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 15 января 2017, 18:17

      посмотрим

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