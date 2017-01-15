Абрамович не собирается продавать Косту в китайский клуб

Президент «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать нападающего синих Диего Косту в китайский клуб. Сообщается, что функционер не намерен отпускать футболиста, чтобы не сделать АПЛ более уязвимой со стороны команд из Поднебесной.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за конфликта с главным тренером лондонского клуба Антонио Конте игрок может перейти в клуб из Китая, который готов заплатить за него 90 миллионов евро.

«Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег