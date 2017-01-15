Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витсель прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, перешедший этой зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», прибыл в расположение нового клуба. 28-летнего бельгийца встретил теплыми словами главный тренер китайской команды Фабио Каннаваро.

    «Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь», – сообщил Каннаваро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2017 12:06
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 15 января 2017, 17:45

      Что вы все дакаете и осуждаете. Вы бы тоже рванули рубить бабло если бы вам предложили такие деньги. И не говорите, что нет! Сколько бы ты не зарабатывал все ровно тебе будет мало и ты будешь ходить срубить ещё больше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      sergey184 15 января 2017, 17:00

      Шарф голубой, цветы и добро пожаловать в семью... Однако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 15 января 2017, 15:31

      Удачи тебе Аксель.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 января 2017, 13:10

      Вот не факт, что он бы в ЮВЕ стал основным игроком, а здесь по-любому будет звездой, и денег нескольким поколениям заработает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 января 2017, 12:55

      Ой дурааак....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 15 января 2017, 12:54

      «Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь», – сообщил Каннаваро. И сломал свой язык в 2-ух местах =))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 15 января 2017, 12:27

      Цветы,как на могилках!Означает,что похоронил карьеру парень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1159

      Karpathian 15 января 2017, 12:24

      мда уж

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11