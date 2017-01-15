Витсель прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Что вы все дакаете и осуждаете. Вы бы тоже рванули рубить бабло если бы вам предложили такие деньги. И не говорите, что нет! Сколько бы ты не зарабатывал все ровно тебе будет мало и ты будешь ходить срубить ещё больше.
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, перешедший этой зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», прибыл в расположение нового клуба. 28-летнего бельгийца встретил теплыми словами главный тренер китайской команды Фабио Каннаваро.
«Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь», – сообщил Каннаваро.