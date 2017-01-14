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    Товарищеский матч. «Зенит» разошелся миром с «Айтрахтом» в дебютной встрече Молло

    «Зенит» провел свой первый матч на сборе в Дубае, сыграв вничью с франкфуртским «Айнтрахтом». Командам так и не удалось отличиться на протяжении всей встречи. Данная игра стала дебютной для новичков Йоана Молло и Сергея Зуйкова.

    В следующем контрольном поединке сине-бело-голубым предстоит сыграть с китайским «Чанчунь Ятай».

    Зенит (Россия) – Айнтрахт Ф (Германия) – 0:0

    Зенит: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 18:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 14 января 2017, 19:21

      а еще дебютной для эрнани который вышел во 2ом тайме и шатов гонял

      1
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    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 14 января 2017, 19:15

      для 1го матча после каникул норм при том немцы уже заканчивают свою предсезонку

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