Товарищеский матч. «Зенит» разошелся миром с «Айтрахтом» в дебютной встрече Молло

а еще дебютной для эрнани который вышел во 2ом тайме и шатов гонял
«Зенит» провел свой первый матч на сборе в Дубае, сыграв вничью с франкфуртским «Айнтрахтом». Командам так и не удалось отличиться на протяжении всей встречи. Данная игра стала дебютной для новичков Йоана Молло и Сергея Зуйкова.
В следующем контрольном поединке сине-бело-голубым предстоит сыграть с китайским «Чанчунь Ятай».
Зенит (Россия) – Айнтрахт Ф (Германия) – 0:0
Зенит: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.