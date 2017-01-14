Товарищеский матч. «Зенит» разошелся миром с «Айтрахтом» в дебютной встрече Молло

«Зенит» провел свой первый матч на сборе в Дубае, сыграв вничью с франкфуртским «Айнтрахтом». Командам так и не удалось отличиться на протяжении всей встречи. Данная игра стала дебютной для новичков Йоана Молло и Сергея Зуйкова.

В следующем контрольном поединке сине-бело-голубым предстоит сыграть с китайским «Чанчунь Ятай».

Зенит (Россия) – Айнтрахт Ф (Германия) – 0:0

Зенит: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.