Источник: Эзатолахи может сменить «Ростов» на «Гамбург»

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи может продолжить карьеру в Германии. Футболиста намерен приобрести «Гамбург». Клубы практически согласовали трансфер, утверждает varzesh3.com. Напомним, хавбек несколько дней назад продлил контракт с «Ростовом». Рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне Эзатолахи провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол.