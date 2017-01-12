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    Источник: Эзатолахи может сменить «Ростов» на «Гамбург»

    Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи может продолжить карьеру в Германии. Футболиста намерен приобрести «Гамбург». Клубы практически согласовали трансфер, утверждает varzesh3.com. Напомним, хавбек несколько дней назад продлил контракт с «Ростовом». Рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

    В текущем сезоне Эзатолахи провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2017 16:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 13 января 2017, 19:53

      Собстнно, не показал он суперФутбола у нас....Гамбург так Гамбург:) и Нобоа не помеха, играть так играть

      0
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 13 января 2017, 13:11

      Его рыночная стоимость 1,20 Млн. €, согласно transfermarkt

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 13 января 2017, 08:58

      Что-то дешево, надо брать больше миллиона.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 13 января 2017, 07:46

      а как же долгосрочное соглашение... и 300тыс маловато. Да и нет смысла уходить, нобоа если дернется в зенит, то саид на его место...

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 13 января 2017, 02:00

      главное переподписпли, хоть на за бесплатно уйдет...

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 января 2017, 00:11

      Странно..только подписал контракт с Ростовом - какая Германия..

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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 12 января 2017, 23:13

      Гамбург прекрасный город.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 12 января 2017, 17:51

      Так-то 1,2 Млн его стоимость.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Yurok161 12 января 2017, 18:09

      Я тоже думаю,что минимум 1,5 ляма за него надо спрашивать...

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      Рейтинг: +80

      Said_ > zico2205 12 января 2017, 19:00

      Да вообще не стоило его продавать, правда есть большая вероятность, что он сам хотел уйти. А так, да минимум 1,5

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