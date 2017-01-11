Боккетти продлит контракт со «Спартаком»

Руководство московского «Спартака» намерено удержать защитника Сальваторе Боккетти. Стороны обсудили условия нового соглашения, по условиям которого 30-летний итальянец будет защищать цвета столичного клуба до 2021-го года.

Боккетти перешел в «Спартак» в 2013-м году из «Рубина», за который играл в период с 2010-й по 2013-й год.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Галатасарая» — турецкий клуб был готов заплатить 2 миллиона евро.