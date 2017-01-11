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    Боккетти продлит контракт со «Спартаком»

    Руководство московского «Спартака» намерено удержать защитника Сальваторе Боккетти. Стороны обсудили условия нового соглашения, по условиям которого 30-летний итальянец будет защищать цвета столичного клуба до 2021-го года.

    Боккетти перешел в «Спартак» в 2013-м году из «Рубина», за который играл в период с 2010-й по 2013-й год.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Галатасарая» — турецкий клуб был готов заплатить 2 миллиона евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    11.01.2017 22:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +331

      NapaS 11 января 2017, 23:12

      Интересно на чем договорились. Жидомордый удавился и раскошелился или Бокетти согласился на понижение ЗП.

      -1
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 11 января 2017, 22:51

      Очень хорошая новость! Боккетти это вам не Маурисио и не Таски)

      6
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 11 января 2017, 22:50

      Вот это просто замечательная новость, что стороны всё же договорились! Боккетти сновной системообразующий ЦЗ сейчас в Спартаке наряду с Кутеповым. Буду очень рад если он действительно останется в команде с новым контрактом.

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