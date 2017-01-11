Агент Лысцова: «Виталий хочет вернуться в Россию, тем более в «Зенит»

Агент защитника «Бенфики» Виталия Лысцова Игорь Тимофеев прокомментировал информацию об интересе к своему подопечному со стороны «Зенита».

«Виталий с удовольствием вернется в Россию, тем более в такой клуб, как «Зенит». Если клубы договорятся и у Виталика будет возможность получать игровую практику, то никаких проблем с переходом возникнуть не должно», – резюмировал Тимофеев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отправил в «Бенфику» запрос по трансферу Лысцова.