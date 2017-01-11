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    Агент Лысцова: «Виталий хочет вернуться в Россию, тем более в «Зенит»

    Агент защитника «Бенфики» Виталия Лысцова Игорь Тимофеев прокомментировал информацию об интересе к своему подопечному со стороны «Зенита».

    «Виталий с удовольствием вернется в Россию, тем более в такой клуб, как «Зенит». Если клубы договорятся и у Виталика будет возможность получать игровую практику, то никаких проблем с переходом возникнуть не должно», – резюмировал Тимофеев.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» отправил в «Бенфику» запрос по трансферу Лысцова.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.01.2017 18:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +673

      life85 11 января 2017, 21:16

      Из чемпионата Португалии в ФНЛ , вот это прогресс ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > life85 12 января 2017, 08:51

      А чего минусуете то? В Зенит 2 пока что его и отправят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 января 2017, 20:33

      А я верил, что он будет пробиваться в сильнейшие чемпионаты Европы через Бенфику... Но видимо не судьба...

      -1
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 11 января 2017, 19:37

      Из бенфики можно и в норм чемп перейти, а уж если вернется обратно в Россию, тут и останется...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 января 2017, 18:56

      Теперь ясно почему он не может закрепиться в Бенфике... Мозгов походу вовсе нет, ещё и агент хапуга...

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 11 января 2017, 18:54

      в зените 2 будет практика

      4
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