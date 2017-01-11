«Ливерпуль» готов удвоить зарплату Лаллане

Адам реально хорош, прибавляет с каждым матчем и сезоном.
То ли Клопп так на него влияет, то ли тот факт,что он понимает,что возраст у него не юный, а титулов у него пока ещё особо и нет
«Ливерпуль» готов предложить новый улучшенный контракт одному из лидеров команды в текущем сезоне Адаму Лаллане.
С окладом в 120 тысяч фунтов Лаллана станет самым высокооплачиваемым игроком мерсисайдцев вместе с Даниэлем Старриджем и Джеймсом Милнером, пишет Daily Express.
В нынешнем сезоне Лаллана забил семь мячей за «Ливерпуль» и сделал столько же передач.