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    «Ливерпуль» готов удвоить зарплату Лаллане

    «Ливерпуль» готов предложить новый улучшенный контракт одному из лидеров команды в текущем сезоне Адаму Лаллане.

    С окладом в 120 тысяч фунтов Лаллана станет самым высокооплачиваемым игроком мерсисайдцев вместе с Даниэлем Старриджем и Джеймсом Милнером, пишет Daily Express.

    В нынешнем сезоне Лаллана забил семь мячей за «Ливерпуль» и сделал столько же передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 15:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 11 января 2017, 20:50

      Адам реально хорош, прибавляет с каждым матчем и сезоном.
      То ли Клопп так на него влияет, то ли тот факт,что он понимает,что возраст у него не юный, а титулов у него пока ещё особо и нет

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 января 2017, 17:45

      Коутиньо прочитает эту новость и навострит лыжи.

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