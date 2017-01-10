Маурисио: «Сложно поверить, что Витсель уехал в Китай, но я рад за него»

Не стоило бы Маурисио радоваться. Он хоть и бразилец, с приходом Луческу играть стал крайне редко и совсем уж невзрачно. С такими обильными закупками Зенита в средней линии, он и сам может скоро уехать, но совсем не в Китай и совсем не на такой же контракт
Полузащитник «Зенита» Маурисио прокомментировал переход хавбека команды Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее сообщалось, что питерцы заработали на трансфере бельгийца 21 миллион евро.
«Очень жалко потерять такого игрока, как Витсель. Но у нас есть и другие футболисты, которые помогут команде. Желаю Акселю удачи в Китае. Было сложно поверить, что он туда поедет, но я рад за Витселя и за его семью», – заявил Маурисио.