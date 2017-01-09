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    «Вольфсбург» объявил о переходе Нтепа

    «Вольфсбург» объявил о заключении контракта с нападающим «Ренна» Поль-Жоржем Нтепом. Соглашение было подписано сроком на пять лет. По информации СМИ, приобретение 24-летнего игрока обошлось «волкам» в 8,5 миллиона евро.

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Нтеп принял участие в 15-ти встречах, дважды поразив ворота соперников и пять раз ассистировав партнерам по команде.

    Источник: ФК «Вольфсбург»

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    09.01.2017 12:45
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