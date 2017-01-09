«Вольфсбург» объявил о переходе Нтепа

«Вольфсбург» объявил о заключении контракта с нападающим «Ренна» Поль-Жоржем Нтепом. Соглашение было подписано сроком на пять лет. По информации СМИ, приобретение 24-летнего игрока обошлось «волкам» в 8,5 миллиона евро.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Нтеп принял участие в 15-ти встречах, дважды поразив ворота соперников и пять раз ассистировав партнерам по команде.
Bienvenue @PGNtep! Die #Wölfe verpflichten den französischen Außenspieler ➡️ https://t.co/g3SLdQ5oL7 pic.twitter.com/R3ujEpFmsJ— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 9 января 2017 г.