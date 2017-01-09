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    Аллегри не видит усиления «Ювентуса» в январское трансферное окно

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не видит вариантов усиления своей команды в январе.

    «Я ничего не жду от зимнего трансферного рынка. Меня устроит, если он закроется уже завтра. Состав нашей команды укомплектован полностью, и сложно найти других игроков, которые играли бы значительную роль», – сказал Аллегри La Gazzetta dello Sport.

    После 18 туров «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, записав на свой счет 45 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 08:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 января 2017, 12:49

      Охренеть. Ну конечно - в команде же не нужно усилить полузащиту.
      Принц - один не вытягивает, после ухода Погба, это же видно!

      После подобных заявлений - все больше убеждаюсь, что команда нацелена на сохранение чемпионства в Италии, чтоб стабильно играть в удобных группах в ЛЧ, иметь оттуда деньги, быть в плюсе..
      А вот совершать действия, направленные именно на победу в ЛЧ - не собираются(((

      -1
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      Рейтинг: +4840

      neveldomha 9 января 2017, 14:34

      Накинули бы 10 лямов к первоначальной сумме за Витселя и было бы усиление.

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 9 января 2017, 10:54

      Видимо из-за такой позиции и есть несогласованность с руководством...Моё субъективное мнение что нужно усиление средней линии так как во многих матчах Юве испытывал прорблемы именно из-за нехватки ещё одного хорошего полузащитника:Хедире и Пьяничу не хватает игрока топ-уровня(у Маркизио постоянно травмы,а Стураро Асамоа Лемина и Эрнанес прогрессируют но не усиливают игру - стараются не испортить её).С Витселем не получилось,а Ринкон врятли готов решать большие задачи...

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