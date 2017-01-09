Аллегри не видит усиления «Ювентуса» в январское трансферное окно

Охренеть. Ну конечно - в команде же не нужно усилить полузащиту.
Принц - один не вытягивает, после ухода Погба, это же видно!
После подобных заявлений - все больше убеждаюсь, что команда нацелена на сохранение чемпионства в Италии, чтоб стабильно играть в удобных группах в ЛЧ, иметь оттуда деньги, быть в плюсе..
А вот совершать действия, направленные именно на победу в ЛЧ - не собираются(((
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не видит вариантов усиления своей команды в январе.
«Я ничего не жду от зимнего трансферного рынка. Меня устроит, если он закроется уже завтра. Состав нашей команды укомплектован полностью, и сложно найти других игроков, которые играли бы значительную роль», – сказал Аллегри La Gazzetta dello Sport.
После 18 туров «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, записав на свой счет 45 очков.