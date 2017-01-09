Луческу разрешил Ломбертсу начать переговоры с «Галатасараем»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов отпустить игрока в «Галатасарай», сообщает Fotomac. Румынский специалист дал разрешение бельгийцу на переговоры с турецким клубом. Российская сторона планирует выручить за футболиста около трех миллионов евро.

Действующее соглашение между «Зенитом» и Ломбертсом рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.