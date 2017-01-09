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    Луческу разрешил Ломбертсу начать переговоры с «Галатасараем»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов отпустить игрока в «Галатасарай», сообщает Fotomac. Румынский специалист дал разрешение бельгийцу на переговоры с турецким клубом. Российская сторона планирует выручить за футболиста около трех миллионов евро.

    Действующее соглашение между «Зенитом» и Ломбертсом рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 06:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 января 2017, 10:59

      Отпустите Колю.Пойдите на встречу.Хорошо играл,заслужил.

      1
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      Рейтинг: +430

      andr2112 9 января 2017, 10:07

      Ломбертс заслужил это право своей многолетней игрой в Зените!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 января 2017, 09:07

      если так то нормуль

      0
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      Рейтинг: +6306

      порт 9 января 2017, 08:26

      Давно пора.

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > порт 9 января 2017, 08:31

      Согласен, нам нужен уровнем повыше, взащите и так бардак

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