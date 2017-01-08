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    Озил заявил, что готов продлить контракт с «Арсеналом», если Венгер останется в команде

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил заявил, что готов подписать с лондонским клубом новый контракт, если главный тренер Арсен Венгер не покинет команду. Напомним, действующее соглашение футболиста с «канонирами» истекает в 2018 году.

    «Я счастлив в «Арсенале» и знаю, что готов подписать новый контракт. К тому же болельщики очень хотят, чтобы я остался. Однако клуб знает, что я нахожусь здесь из-за Венгера и что хочу работать под его руководством и дальше», – сказал Озил.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.01.2017 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 9 января 2017, 10:31

      Продавать его надо в Китай какой-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 9 января 2017, 08:38

      Немного притомили эти "страдания и мучения" Озила. Как на поле так и в жизни арсенальской - любитель замутить непонятное и раствориться

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