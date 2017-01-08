Озил заявил, что готов продлить контракт с «Арсеналом», если Венгер останется в команде

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил заявил, что готов подписать с лондонским клубом новый контракт, если главный тренер Арсен Венгер не покинет команду. Напомним, действующее соглашение футболиста с «канонирами» истекает в 2018 году.

«Я счастлив в «Арсенале» и знаю, что готов подписать новый контракт. К тому же болельщики очень хотят, чтобы я остался. Однако клуб знает, что я нахожусь здесь из-за Венгера и что хочу работать под его руководством и дальше», – сказал Озил.