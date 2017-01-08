Балотелли: «Париж, не забывай, кто наверху – это «Ницца»

Не хватит характера и опыта. Скорее всего Монако или Лион, но точно не Ницца
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли посетил Париж и оттуда обратился к болельщикам, напомнив, что его команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1.
«Это Париж. Но не забывайте, кто там, наверху. Это «Ницца», – написал Балотелли на своей странице в Instagram.
Отметим, что на данный момент «Ницца» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, обгоняя идущим на третьем месте «ПСЖ» на пять очков.
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