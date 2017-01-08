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    Балотелли: «Париж, не забывай, кто наверху – это «Ницца»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли посетил Париж и оттуда обратился к болельщикам, напомнив, что его команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

    «Это Париж. Но не забывайте, кто там, наверху. Это «Ницца», – написал Балотелли на своей странице в Instagram.

    Отметим, что на данный момент «Ницца» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, обгоняя идущим на третьем месте «ПСЖ» на пять очков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.01.2017 22:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Benny07 16 января 2017, 01:50

      Не хватит характера и опыта. Скорее всего Монако или Лион, но точно не Ницца

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 9 января 2017, 05:54

      Мужик!

      0
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