Балотелли: «Париж, не забывай, кто наверху – это «Ницца»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли посетил Париж и оттуда обратился к болельщикам, напомнив, что его команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

«Это Париж. Но не забывайте, кто там, наверху. Это «Ницца», – написал Балотелли на своей странице в Instagram.

Отметим, что на данный момент «Ницца» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, обгоняя идущим на третьем месте «ПСЖ» на пять очков.