Источник: Смолов сможет стать игроком дортмундской «Боруссии» не раньше лета

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Однако, по информации источника, это будет возможно не раньше грядущего лета, так как во время зимнего трансферного окна немецкий клуб не планирует делать никаких покупок.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 11 матчей, в которых забил 10 голов.