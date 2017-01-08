Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Смолов сможет стать игроком дортмундской «Боруссии» не раньше лета

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Однако, по информации источника, это будет возможно не раньше грядущего лета, так как во время зимнего трансферного окна немецкий клуб не планирует делать никаких покупок.

    Напомним, ранее сообщалось, что сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 11 матчей, в которых забил 10 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2017 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 12 января 2017, 19:45

      Где Смолов, а где "Борруссия"? Что немецкий чемпионат на столько себя не уважает, что скупает "старый, подержанный Российский хлам"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 января 2017, 21:42

      Если в Китай за хорошие деньги не сманят, может и поиграет в Боруссии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 8 января 2017, 21:22

      Не верю! Он голимое бревно, таких не берут в приличные клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 8 января 2017, 21:02

      Жаль будет если Федя уйдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 января 2017, 19:51

      10 маловато за Федю. Он конечно не стоит больше, но Краснодару он принесет больше пользы чем 10 лямов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 8 января 2017, 19:23

      Летом может будет дороже. А могут и вообще отказаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      TYSON95 8 января 2017, 19:23

      Смолову нужно уезжать в китай. Большим футболистом он уже не станет,а больших деньжат срубить можно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 8 января 2017, 19:09

      Боруссия то знает ,что хочет купить смолова?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > gosproektikabinet 8 января 2017, 22:28

      ты чего какашку съел ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 8 января 2017, 19:07

      Всё впереди, Федя.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11