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    Михайлович отказался от выгодного предложения из Китая

    Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович мог продолжить карьеру в Китае. Как отметил специалист, он отказался от выгодного финансового предложения.

    «В декабре я получил предложение работать в качестве тренера в Китае, но решил отказаться. Не люблю оставлять работу не оконченной до конца.

    Честно говоря, у меня действительно было несколько бессонных ночей, думая о заработной плате, которую мог бы иметь в Китае. Но я сделал свой выбор», – заявил Михайлович.

    Источник: Tribalfootball

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    08.01.2017 07:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 января 2017, 13:28

      Переоценил себя. Тренер средний, так что за китайское предложение надо было хвататься.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 января 2017, 11:01

      Молодец. Скоро вслед за за игроками в Китай уйдут и европейские тренеры, Синиша будет тренировать Барселону, а Слуцкий МЮ))

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