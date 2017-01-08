Михайлович отказался от выгодного предложения из Китая

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович мог продолжить карьеру в Китае. Как отметил специалист, он отказался от выгодного финансового предложения.

«В декабре я получил предложение работать в качестве тренера в Китае, но решил отказаться. Не люблю оставлять работу не оконченной до конца.

Честно говоря, у меня действительно было несколько бессонных ночей, думая о заработной плате, которую мог бы иметь в Китае. Но я сделал свой выбор», – заявил Михайлович.