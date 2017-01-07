Галлиани: «Луис Адриано пройдет медосмотр для «Спартака» 10-11 января»

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Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что нападающий миланского клуба Луис Адриано продолжит карьеру в «Спартаке». По словам функционера, бразильский форвард пройдет медосмотр для красно-белых 10 или 11 января.
«Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января», – сказал Галлиани.
Как сообщалось ранее, сумма трансфера нападающего в «Спартак» может составить 1 миллион евро.