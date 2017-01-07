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    Галлиани: «Луис Адриано пройдет медосмотр для «Спартака» 10-11 января»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что нападающий миланского клуба Луис Адриано продолжит карьеру в «Спартаке». По словам функционера, бразильский форвард пройдет медосмотр для красно-белых 10 или 11 января.

    «Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января», – сказал Галлиани.

    Как сообщалось ранее, сумма трансфера нападающего в «Спартак» может составить 1 миллион евро.

    Источник: ТАСС

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    07.01.2017 22:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +48

      джексон102 8 января 2017, 03:08

      Друзья давайте не будем ровнять не с каким Бариосом! По живем увидем как говорится! У меня такое ощущение что все получится! И бомжи опиз..Лятся по весне! И прикроют свой "говорливый" ротик

      2
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 8 января 2017, 00:34

      посмотрим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 января 2017, 00:02

      Отлично,хороший игрок!

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop > яйва-яйва 8 января 2017, 00:17

      про Бариоса также говорили

      0
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