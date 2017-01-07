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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Калиничу десятикратное увеличение зарплаты

    Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» нацелился на форварда «Фиорентины» Николу Калинича. Команда Суперлиги намерена предложить хорвату контракт, по условиям которого его заработная плата вырастет в десять раз — с 1,2 миллиона евро до 12 миллионов в год.

    Ранее сообщалось о том, что клубы договорились о продаже футболиста за 45 миллионов. Примечательно, что данная сумма на 5 миллионов меньше той, что прописана в соглашении Калинича с итальянским клубом.

    Источник: Football Italia

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    07.01.2017 00:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      t98 7 января 2017, 11:18

      деньги - это навоз.
      сегодня нет, завтра - воз！

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 января 2017, 09:57

      Похоже, в Китае началась эпидемия футбольного бешенства...

      1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 7 января 2017, 02:30

      сколько же у них денег?

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Пиво без газа 7 января 2017, 11:06

      Деньги- это бумага )))))

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