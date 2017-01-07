«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Калиничу десятикратное увеличение зарплаты

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» нацелился на форварда «Фиорентины» Николу Калинича. Команда Суперлиги намерена предложить хорвату контракт, по условиям которого его заработная плата вырастет в десять раз — с 1,2 миллиона евро до 12 миллионов в год.

Ранее сообщалось о том, что клубы договорились о продаже футболиста за 45 миллионов. Примечательно, что данная сумма на 5 миллионов меньше той, что прописана в соглашении Калинича с итальянским клубом.