Тошич может перейти из ЦСКА в «Трабзонспор»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Турции. Сербский футболист станет игроком «Трабзонспора».

По информации турецкого издания 61saat.com, между клубами уже достигнута принципиальная договоренность о трансфере. 29-летний хавбек присоединится к команде из Трабзона на следующей неделе.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тошич забил один гол и сделал три результативные передачи в 14 матчах.