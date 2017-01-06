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    Тошич может перейти из ЦСКА в «Трабзонспор»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Турции. Сербский футболист станет игроком «Трабзонспора».

    По информации турецкого издания 61saat.com, между клубами уже достигнута принципиальная договоренность о трансфере. 29-летний хавбек присоединится к команде из Трабзона на следующей неделе.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Тошич забил один гол и сделал три результативные передачи в 14 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 16:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +180

      Футурист 6 января 2017, 18:35

      этого конечно не произойдет, ну а так Тошич уже давно не тот со своим предсказуемым стилем игры...Все уже давно привыкли как играть против его одноногой игры!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 января 2017, 18:18

      Я не понимаю зачем СМИ пиздеть ! Пиздешь 100%!

      1
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 6 января 2017, 17:51

      при нынешних проблемах ЦСКА с финансами, не совсем разумно удерживать дорогого 30-тилетнего футболиста... хоть и неплохого

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 января 2017, 17:48

      Посыпались коняхи? Неужели всё на судеек ушло?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      drago922 6 января 2017, 17:46

      а кто у них играть то будет тогда ???? чо то совсем они посыпались

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 января 2017, 17:32

      Продолжительный свист...
      в ответ-Топот и ржанье.
      С ума вы там сошли.(

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 6 января 2017, 17:25

      Новая метла по новому метет,..
      Думаю в этом году будет перестройка,а за титулы будет борьба в следующем сезоне..

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 6 января 2017, 16:54

      Пора пенсионеров менять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      igorek25 6 января 2017, 16:49

      Действительно странно. Единственно разумное объяснение желание самого Зорана, которому предложили продление контракта на более скромных финансовых условиях. Очень - очень жаль, наш он....((

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 6 января 2017, 16:49

      теряем лучших
      походу кризис в команде, денег нет
      совсем(

      2
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