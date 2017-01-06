Тошич может перейти из ЦСКА в «Трабзонспор»

этого конечно не произойдет, ну а так Тошич уже давно не тот со своим предсказуемым стилем игры...Все уже давно привыкли как играть против его одноногой игры!
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Турции. Сербский футболист станет игроком «Трабзонспора».
По информации турецкого издания 61saat.com, между клубами уже достигнута принципиальная договоренность о трансфере. 29-летний хавбек присоединится к команде из Трабзона на следующей неделе.
В нынешнем сезоне чемпионата России Тошич забил один гол и сделал три результативные передачи в 14 матчах.