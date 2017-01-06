Нападающий Мемфис Депай может остаться в «Манчестер Юнайтед». Руководство английского клуба требует за футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов, а сама зарплата голландца составляет 90 тысяч в неделю, что отпугивает потенциальных покупателей.

Таким образом, 22-летний форвард может остаться в «МЮ» как минимум до летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах Депая заинтересованы «Эвертон», «Спартак» и «Ницца».