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    Депай может остаться в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий Мемфис Депай может остаться в «Манчестер Юнайтед». Руководство английского клуба требует за футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов, а сама зарплата голландца составляет 90 тысяч в неделю, что отпугивает потенциальных покупателей.

    Таким образом, 22-летний форвард может остаться в «МЮ» как минимум до летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что в услугах Депая заинтересованы «Эвертон», «Спартак» и «Ницца».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.01.2017 14:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 6 января 2017, 16:36

      За такие деньги никому не нужен и будет протирать лавочку до лета, минимум.

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