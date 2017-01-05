АПЛ. «Тоттенхэм» прервал победную серию «Челси» благодаря дублю Алли

Заслуженно и по делу. Не понятно было даже за счет чего "Челси" могли спасти игру.
В рамках матча 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Челси». Дублем в составе хозяев отметился полузащитник Деле Алли. Отметим, хавбек оформляет третий дубль подряд.
Таким образом, «шпоры» прервали победную серию синих, которая составляла 13 матчей кряду.
«Челси» продолжает лидировать в турнирной таблице, «Тоттенхэм» делит третью строчку с «Манчестер Сити».
Англия. Премьер-Лига. 20-й тур
Голы: 1:0 – Алли, 45+1; 2:0 – Алли, 54.