АПЛ. «Тоттенхэм» прервал победную серию «Челси» благодаря дублю Алли

В рамках матча 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Челси». Дублем в составе хозяев отметился полузащитник Деле Алли. Отметим, хавбек оформляет третий дубль подряд.

Таким образом, «шпоры» прервали победную серию синих, которая составляла 13 матчей кряду.

«Челси» продолжает лидировать в турнирной таблице, «Тоттенхэм» делит третью строчку с «Манчестер Сити».

Англия. Премьер-Лига. 20-й тур

Тоттенхэм – Челси – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алли, 45+1; 2:0 – Алли, 54.

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