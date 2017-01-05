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    АПЛ. «Тоттенхэм» прервал победную серию «Челси» благодаря дублю Алли

    В рамках матча 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Челси». Дублем в составе хозяев отметился полузащитник Деле Алли. Отметим, хавбек оформляет третий дубль подряд.

    Таким образом, «шпоры» прервали победную серию синих, которая составляла 13 матчей кряду.

    «Челси» продолжает лидировать в турнирной таблице, «Тоттенхэм» делит третью строчку с «Манчестер Сити».

    Англия. Премьер-Лига. 20-й тур

    Тоттенхэм – Челси – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алли, 45+1; 2:0 – Алли, 54.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2017 00:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 5 января 2017, 10:11

      Заслуженно и по делу. Не понятно было даже за счет чего "Челси" могли спасти игру.

      0
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 5 января 2017, 01:41

      все кончается...
      а я на ничью ставил...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded > Джек Харпер 5 января 2017, 10:30

      А я с "Обе забьют" пролетел...(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 5 января 2017, 01:27

      да-да 13-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 5 января 2017, 01:03

      Всё хорошее когда-нибудь кончается

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 января 2017, 01:03

      Браво шпоры!

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