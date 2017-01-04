«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Пепе

Защитник «Реала» Пепе в ближайшее время может покинуть мадридский клуб. По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В борьбе за португальца манкунианцы поспорят с «Хэбэй Чайна Форчун», которые готовы предложить победителю чемпионата Европы 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Примеры Пепе провел восемь матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2017 года.