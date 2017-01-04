«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Пепе

Сейчас Маур весь пенсионный фонд подтянет...А потом будет себя кулаком в грудь бить.Какой он молодец.Но думаю,что ничего у него не выйдет.Хоть с Пепе,хоть без.Те же Конте,Клопп выстраивают команды без стариков.P.S.Пепе хулиган еще тот.Тут ему не Испания.Быстро нагонят.
Защитник «Реала» Пепе в ближайшее время может покинуть мадридский клуб. По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
В борьбе за португальца манкунианцы поспорят с «Хэбэй Чайна Форчун», которые готовы предложить победителю чемпионата Европы 15 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне Примеры Пепе провел восемь матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2017 года.