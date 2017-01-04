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    «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Пепе

    Защитник «Реала» Пепе в ближайшее время может покинуть мадридский клуб. По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    В борьбе за португальца манкунианцы поспорят с «Хэбэй Чайна Форчун», которые готовы предложить победителю чемпионата Европы 15 миллионов евро в год.

    В нынешнем сезоне Примеры Пепе провел восемь матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2017 года.

    Источник: Calciomercato

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    04.01.2017 18:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 5 января 2017, 03:34

      Сейчас Маур весь пенсионный фонд подтянет...А потом будет себя кулаком в грудь бить.Какой он молодец.Но думаю,что ничего у него не выйдет.Хоть с Пепе,хоть без.Те же Конте,Клопп выстраивают команды без стариков.P.S.Пепе хулиган еще тот.Тут ему не Испания.Быстро нагонят.

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      Рейтинг: +51

      ali2004 4 января 2017, 21:07

      Маур совсем ум потерял... Начинает видимо старых и не перспективных скупать

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      Рейтинг: +10

      Диер 4 января 2017, 21:01

      Да нафиг нужен етот обез... в МЮ. Надеюсь здравый смысль овладеет Маура и ето останеться на уровне интереса.

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      Рейтинг: +17

      vetalio 4 января 2017, 20:00

      Манчестер решил всех пенсионеров скупить...)))

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 января 2017, 19:52

      редакция можно ли надеяться на таблицу чемпионата китая и статистику?

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