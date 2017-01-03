Вермален снова выбыл из-за травмы

Защитник «Ромы» Томас Вермален получил повреждение икроножной мышцы левой ноги во время вчерашней тренировки. Теперь 31-летнему игроку предстоит пройти медобследование, которое определит степень тяжести травмы. По предварительным прогнозам, участие бельгийца в выездном матче 19-го тура Серии А против «Дженоа», который состоится 8 января, находится под большим вопросом.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Вермален принял участие всего в четырех встречах.