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    Вермален снова выбыл из-за травмы

    Защитник «Ромы» Томас Вермален получил повреждение икроножной мышцы левой ноги во время вчерашней тренировки. Теперь 31-летнему игроку предстоит пройти медобследование, которое определит степень тяжести травмы. По предварительным прогнозам, участие бельгийца в выездном матче 19-го тура Серии А против «Дженоа», который состоится 8 января, находится под большим вопросом.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Вермален принял участие всего в четырех встречах.

    Источник: Football Italia

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    03.01.2017 21:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 3 января 2017, 22:36

      Я писал про Роббена, что он стекло.. По сравнению с Вермаленом, он скала!) Здоровья. Как печально, что карьеру очень хорошего защитника подкосили сплошные травмы.

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