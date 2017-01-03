«Зенит» близок к приобретению Мертенса

«Зенит» намерен приобрести хавбека «Наполи» Дриса Мертенса. Питерцы потратят на трансфер 29-летнего игрока часть суммы, вырученной от продажи полузащитника Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сообщается, что бельгиец обойдется сине-бело-голубым в 25 миллионов евро. Ожидается, что официально трансфер оформят в ближайшее время.

В нынешнем розыгрыше Серии А Мертенс принял участие в 15-ти встречах, записав на свой счет 11 забитых мячей.