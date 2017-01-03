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    «Зенит» близок к приобретению Мертенса

    «Зенит» намерен приобрести хавбека «Наполи» Дриса Мертенса. Питерцы потратят на трансфер 29-летнего игрока часть суммы, вырученной от продажи полузащитника Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сообщается, что бельгиец обойдется сине-бело-голубым в 25 миллионов евро. Ожидается, что официально трансфер оформят в ближайшее время.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Мертенс принял участие в 15-ти встречах, записав на свой счет 11 забитых мячей.

    Источник: Itasportpress

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    03.01.2017 19:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 января 2017, 22:28

      А финальной точкой прибытия китайских денег будет Киев, откуда Ярмоленко отправится в Наполи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 января 2017, 21:11

      не верю он только что подписал новый контракт с Наполи на улучшенных условиях так зачем ему ехать к нам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 января 2017, 20:41

      С таким имечком в Россию? Нужно очень хорошо играть, чтобы не обдристали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 3 января 2017, 20:38

      Кто такой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 января 2017, 20:17

      Хороший игрок,нас обыгрывал - Зенит любит таких брать.Жаль не пойдёт он к нам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат > Gullit 76 3 января 2017, 20:31

      Да, это прекрасно, что Зенит близок к подписанию Мертенса, жаль только, что сам Мертенс вовсе даже не близок к подписанию в Зенит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 января 2017, 19:49

      Да, Дрис крут.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 января 2017, 19:48

      Спрашивается зачем это Мертенсу, если только баснословные бабки дали. Менять одного из лидеров чемпионата Италии на Зенит глупость полная

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 января 2017, 19:48

      Дааааа уж! Тогда Зенька точно всех метелить будет направо и налево.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 3 января 2017, 19:46

      Слишком круто ,чтобы быть правдой

      0
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