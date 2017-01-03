Карпин может возглавить «Анжи»

Экс-главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин в ближайшее время может получить аналогичную должность в «Анжи». Фамилия специалиста входит в список фаворитов Александра Танцюры — главного кандидата на должность спортивного директора клуба.

Помимо Карпина, «Анжи» интересуется Александром Григоряном из «СКА-Хабаровск» и Леонид Назаренко, работавший вместе с новым владельцем клуба Османом Кадиевым в махачкалинском «Динамо».