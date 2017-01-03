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    Карпин может возглавить «Анжи»

    Экс-главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин в ближайшее время может получить аналогичную должность в «Анжи». Фамилия специалиста входит в список фаворитов Александра Танцюры — главного кандидата на должность спортивного директора клуба.

    Помимо Карпина, «Анжи» интересуется Александром Григоряном из «СКА-Хабаровск» и Леонид Назаренко, работавший вместе с новым владельцем клуба Османом Кадиевым в махачкалинском «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2017 16:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 января 2017, 01:45

      Не верю, не пойдёт Валера в "Анжи", если только не враг он сам себе, клуб вновь меняет курс развития, продадут основных игроков, за что он будет бороться там, если только за не вылет в ФНЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 4 января 2017, 01:04

      Горела хата, гори забор..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 3 января 2017, 21:44

      Финансовая черная дыра. Там мало кому светит.Если только за бесплатно

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 января 2017, 20:22

      Пока Карпин как тренер ничего не показал.С Анжи вообще завтра может что угодно произойти.Не верю.

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 3 января 2017, 19:29

      Почему бы и нет??? хуже не будет.. Валера, ждем!

      0
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      Рейтинг: +6306

      порт 3 января 2017, 19:25

      Игроков всех продадут, и останется один Волерка.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 3 января 2017, 19:23

      да нет ему в испанию надо

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 января 2017, 18:33

      А помните его уволили из Спартака после поражения против Анжи =D

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 3 января 2017, 18:27

      охренеть

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      Рейтинг: +752

      alex1004 3 января 2017, 18:02

      Хотелось бы увидеть Карпина в должности тренера середнячка. Возможно со временем он бы вернулся в Спартак. Если у Карреры попрет в Спартаке, здесь он долго не задержится, максимум еще один сезон.

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