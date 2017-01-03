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    Гисдоль: «Будет лучше, если Спахич уйдет из «Гамбурга»

    Экс-защитник «Локомотива» Эмир Спахич с высокой вероятностью покинет «Гамбург», за который выступает с 2015 года. Об отсутствии интереса к футболисту заявил главный тренер «динозавров» Маркус Гисдодь.

    «В последнее время в клубе происходят изменения. Эмир Спахич не вписывается в планы клуба. Будет лучше, если наши пути разойдутся», — сказал специалист.

    В текущем розыгрыше Будеслиги 36-летний футболист принял участие в 11 матчах.

    Источник: ФК «Гамбург»

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    03.01.2017 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 3 января 2017, 13:01

      "-Фройляйн, отдавай малчика!
      - С мягким знаком!"

      Авторы,исправьте фамилию главного тренера))

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