Гисдоль: «Будет лучше, если Спахич уйдет из «Гамбурга»

Экс-защитник «Локомотива» Эмир Спахич с высокой вероятностью покинет «Гамбург», за который выступает с 2015 года. Об отсутствии интереса к футболисту заявил главный тренер «динозавров» Маркус Гисдодь.

«В последнее время в клубе происходят изменения. Эмир Спахич не вписывается в планы клуба. Будет лучше, если наши пути разойдутся», — сказал специалист.

В текущем розыгрыше Будеслиги 36-летний футболист принял участие в 11 матчах.