Мельгарехо заинтересовал «Галатасарай»

В Спартак не зашёл... Ещё один игрок из Кубани, который явно не играет так, как играл и может... Единственный кто более-менее играет это Попов... Но, опять же не на своём максимуме... Походу кубанское молочко с ними творило чудеса)
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заинтересовал руководство «Галатасарая», сообщает Fotospor. Клубы готовы в ближайшее время приступить к переговорам, но о подробностях возможной сделки пока не сообщается.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел в составе «Спартака» 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2020 года.