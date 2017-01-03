Мельгарехо заинтересовал «Галатасарай»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заинтересовал руководство «Галатасарая», сообщает Fotospor. Клубы готовы в ближайшее время приступить к переговорам, но о подробностях возможной сделки пока не сообщается.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел в составе «Спартака» 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2020 года.