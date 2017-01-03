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    Мельгарехо заинтересовал «Галатасарай»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заинтересовал руководство «Галатасарая», сообщает Fotospor. Клубы готовы в ближайшее время приступить к переговорам, но о подробностях возможной сделки пока не сообщается.

    В текущем сезоне 26-летний футболист провел в составе «Спартака» 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 06:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 января 2017, 16:05

      В Спартак не зашёл... Ещё один игрок из Кубани, который явно не играет так, как играл и может... Единственный кто более-менее играет это Попов... Но, опять же не на своём максимуме... Походу кубанское молочко с ними творило чудеса)

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 января 2017, 14:42

      Если Адриано перейдет, то Мельгарехо точно уйдет в глубокий запас. Надо продавать!

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 3 января 2017, 13:27

      было бы не плохо..к сожалению в СпаМе Лоренсо совсем не тот что в Кубани..

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 3 января 2017, 10:23

      Лучше продать его, Игрок так себе)

      1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 3 января 2017, 09:51

      Это утка 100%

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 января 2017, 09:15

      Скатертью.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 января 2017, 08:29

      срочно продавать, пока есть возможность.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 3 января 2017, 06:29

      Отличная новость! Если правда, то его можно и бесплатно отдать)))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > franck_ribery 3 января 2017, 09:16

      Ну нет. Пять лямов отдавали и бесплатно?

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Тraumtanzеr 4 января 2017, 04:58

      В данном случае он балласт)))

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