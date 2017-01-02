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    «Ювентус» отверг предложение «Тяньцзинь Тэда» по Манджукичу

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич имел предложение из Китая. Футболистом интересовался «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предлагал футболисту контракт на 7,5 миллиона в год и 28 миллионов евро итальянскому клубу.

    Однако руководство туринской команды отвергло предложение после того, как хавбек «Зенита» Аксель Витсель решил перейти именно в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Кроме того, сам форвард не заинтересован в переезде в Китай.

    Источник: Football Italia

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    02.01.2017 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 2 января 2017, 14:15

      Утка! Жук до лета отрабатывает и сам уходит. Иначе бы Юве сорвал бы сейчас куш с него, да и позиции Витселя и Жука кардинально противоположные.

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