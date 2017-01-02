«Ювентус» отверг предложение «Тяньцзинь Тэда» по Манджукичу

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич имел предложение из Китая. Футболистом интересовался «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предлагал футболисту контракт на 7,5 миллиона в год и 28 миллионов евро итальянскому клубу.

Однако руководство туринской команды отвергло предложение после того, как хавбек «Зенита» Аксель Витсель решил перейти именно в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Кроме того, сам форвард не заинтересован в переезде в Китай.