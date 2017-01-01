Венгер: «Гол Жиру исключителен»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о голе, который Оливье Жиру забил в ворота «Уотфорда» (2:0).

«В этом моменте мы провели хорошую контратаку на высокой скорости. Скорость реакции Жиру в голевом эпизоде удивила всех, кто разбирается в футболе. За свою карьеру я работал с множеством прекрасных футболистов, они делали что-то необычное, но этот гол исключителен. Оливье хорошо играет перед воротами, но таких голов я от него еще не видел», — признался Венгер.