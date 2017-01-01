Лунев: «Первая зарплата в «Зените» уйдет на коллекторов»

Новичок «Зенита» Андрей Лунев стал гостем передачи «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ», где рассказал о своей финансовой ситуации.

– С кем из «Зенита» особенно хочешь познакомиться?

– Честно сказать, я особо ни с кем не хочу познакомиться. Просто хочу влиться в коллектив и поскорее начать тренироваться. Думаю, будет очень интересно.

– Выплатил ли долги коллекторам?

– Пока еще нет. Думаю, с отдыха вернусь и этот вопрос закрою.

– На что потратишь первую зарплату?

– Честно говоря, еще не думал об этом. Может, как раз на коллекторов она и уйдет.

Вратарь перешел в петербургский клуб из «Уфы».