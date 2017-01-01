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    Лунев: «Первая зарплата в «Зените» уйдет на коллекторов»

    Новичок «Зенита» Андрей Лунев стал гостем передачи «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ», где рассказал о своей финансовой ситуации.

    – С кем из «Зенита» особенно хочешь познакомиться?

    – Честно сказать, я особо ни с кем не хочу познакомиться. Просто хочу влиться в коллектив и поскорее начать тренироваться. Думаю, будет очень интересно.

    – Выплатил ли долги коллекторам?

    – Пока еще нет. Думаю, с отдыха вернусь и этот вопрос закрою.

    – На что потратишь первую зарплату?

    – Честно говоря, еще не думал об этом. Может, как раз на коллекторов она и уйдет.

    Вратарь перешел в петербургский клуб из «Уфы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 16:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 января 2017, 12:29

      Вот оно что!Коллекторы достали..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 1 января 2017, 22:42

      За бабло купился...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 1 января 2017, 21:37

      Лучше "особо" с Дзю отношения вратарю наладить, как говорится - от греха...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 1 января 2017, 20:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      многие хотят газа из опы мяллера

      -5
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 января 2017, 18:17

      Весёлый парень, однако!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 1 января 2017, 17:02

      А где задолжал?

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Zenit-84 1 января 2017, 18:02

      Тоже интересно узнать!!!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Zenit-84 1 января 2017, 18:36

      да он же интервью уже давал ранее... типа зарплату не платили долгое время... а у многих игроков кредиты на машины, квартиры и он не исключение.. в итоге получалась просрочка и долг только увеличивался... вот отсюда все идет

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