Семак считает, что руководство «Уфы» рискует, назначая тренера без опыта

Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от своей новой работы. По словам специалиста, руководство уфимцев рискует, назначая тренера без должного опыта.

«Безусловно, волнение есть всегда. Невозможно быть уверенным на сто процентов до тех пор, как полностью не погрузишься в работу. Естественно, есть определенные риски и у руководства «Уфы», поскольку приглашают тренера без опыта. Я рад шансу, который мне представился, теперь все зависит от меня», – сказал Семак.