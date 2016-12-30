Семак: «Назначение в «Уфу» – вызов для меня. Понимаю, что легко не будет»

Сергей Семак поделился впечатлениями от назначения на должность главного тренера «Уфы». По словам российского специалиста, он надеется показать свой максимум в уфимском клубе.

«Безусловно, рад, прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов и, естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать. Полны сил для того, чтобы приступить и начать работать.

Какие-то технические детали контракта решались недолго. Я уже раньше говорил в интервью, что пора начинать работать. Последовало интересное предложение, интерес и с моей стороны был. Решали некоторые вопросы с «Зенитом», потому что у меня был действующий контракт. Хочется поблагодарить и «Зенит», с которым у меня связано много хороших моментов в моей жизни.

Также благодарю руководство «Уфы» за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь сделать максимум на что способен. Волнение есть и это нормально. Единственный способ получить тренерский опыт — начать работать. Рад шансу, который мне предоставился», — сказал Семак.