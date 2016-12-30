«Томь» оштрафуют на 50 тысяч за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда в Томской области потребовала от руководителей «Томи» погасить задолженность по заработной плате одному из футболистов, а также сотруднику клуба.

«Закончена проверка по двум заявлениям – футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность», – сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.

Стоит отметить, что задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года. На устранение нарушения клубу отводится месяц. Сумма штрафа может составить до 50 тысяч рублей.