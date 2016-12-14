Средняя зарплата в Томске 12000 р. ну и выплатить им исходя из этого и усе.
Персонал и футболисты «Томи» обратились в Государственную инспекцию труда по Томской области. Причиной для обращения послужили известные проблемы с задолженностями по зарплате. Всего поступило четыре обращения.
«Мы проводим проверку. У нас поступили обращения граждан. Издано распоряжение, направлен запрос работодателю по предоставлению документов. Постараемся завершить проверку до наступления нового года.
Речь идет о задолженности по заработной плате. В заявлении вопрос ставился о задолженности с июля», – рассказал врио заместителя главы организации Рашада Мамедова.
Напомним, ранее появилась информация о том, что футболисты «Томи» с 1 января 2017 года станут свободными агентами.