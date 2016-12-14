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    Футболисты «Томи» обратились в Государственную инспекцию труда

    Персонал и футболисты «Томи» обратились в Государственную инспекцию труда по Томской области. Причиной для обращения послужили известные проблемы с задолженностями по зарплате. Всего поступило четыре обращения.

    «Мы проводим проверку. У нас поступили обращения граждан. Издано распоряжение, направлен запрос работодателю по предоставлению документов. Постараемся завершить проверку до наступления нового года.

    Речь идет о задолженности по заработной плате. В заявлении вопрос ставился о задолженности с июля», – рассказал врио заместителя главы организации Рашада Мамедова.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что футболисты «Томи» с 1 января 2017 года станут свободными агентами.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2016 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      takca 14 декабря 2016, 16:21

      Средняя зарплата в Томске 12000 р. ну и выплатить им исходя из этого и усе.

      -1
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