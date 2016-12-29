Психолог назвал «Динамо» организационным хаосом

Спортивный психолог Вадим Гущин затронул тему ситуации вокруг московского «Динамо». По мнению специалиста, в этой команде практически нет шансов проявить себя талантливым футболистам.

«Динамо» – это команда организационного хаоса. Только при Черчесове вроде начало вытанцовываться, но это был короткий период. А так в последние годы, не считая периода, когда там Семшов расцвел вместе с Данни, команда пребывает в абсолютном хаосе. И проявить себя в хаосе человеку даже большого таланта очень трудно. Недаром, американские психологи говорят, что, когда игрок-звезда выбирает команду, он исходит, во-первых, из того, будет ли на него делаться ставка и надежен ли управляющий аппарат. Не будут там ли какие-то пертурбации, смена тренеров – один делает на тебя ставку, другой – нет. Люди хотят везде стабильной обстановки. А в «Динамо» ее уже давно нет», – заявил Гущин.