Ташуев намерен встретиться с французскими агентами

Сергей Ташуев в очередной раз подчеркнул о желании работать в Европе. Ранее специалист входил в расширенный список кандидатов на пост главного тренера «Нанта».

«У меня есть желание и возможность улететь на несколько дней во Францию. Не ради стажировки, а чтобы пообщаться с функционерами и известными агентами. У них тоже есть желание сотрудничать, потому что они развивают направление, которое я проповедую в футболе. Это ознакомительный вариант, но мало ли», – заявил Ташуев.