Бояринцев: «В «Спартаке» хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев назвал лидерство красно-белых главным событием первой части РФПЛ. По его мнению, заслуга главного тренера москвичей Массимо Карреры очевидна.

– Главное событие первой части сезона?

– Лидерство «Спартака». Первое место команды приятно всем болельщикам, ветеранам. Но это лишь промежуточный этап, впереди еще 13 туров.

– В чем секрет успеха?

– Строгое соблюдение тренерских установок, игровая дисциплина. В «Спартаке» хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат.

– Некоторые специалисты отмечают, что москвичам везет.

– Не согласен. Лидерство заслуженно. Команда радует игрой, стабильностью, чего не скажешь о конкурентах. «Спартаку» в плюс и тот факт, что он не разрывается на несколько фронтов, а сосредоточен на чемпионате.

– Заслуга Карреры высока в текущем положении дел?

– Конечно. Результат есть, значит, тренер делает все правильно. Итальянец добавил дисциплины, выстроил тактику, поставил организованную игру. Нельзя забывать и о предыдущем штабе, который подготовил команду к сезону.