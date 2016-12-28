Смолов заявил, что отказался от космического предложение из Китая

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что мог продолжить карьеру в Китае. По словам футболиста, он получил предложение, которое по своим финансовым параметрам превосходит любой контракт в РФПЛ.

«У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб «Шанхай Шэньхуа», кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться», – заявил Смолов.