Джикия: «Багажа» Аленичева в «Спартаке» не видел»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, недавно перешедший в стан московского клуба из «Амкара», рассказал о первом времени своего пребывания в новой команде. По словам футболиста, он будет учить итальянский язык, на котором говорит главный тренер Массимо Каррера.

– Какое слово на итальянском уже выучили?

– Пока не выучил, сейчас еду в книжный магазин за русско-итальянским словарем. Кацо? Слышал, как это кричит Комбаров. Согласен с ним, нужно учить итальянский, это сильно поможет в общении с тренером.

– Заметили где-нибудь «багаж» Аленичева?

– На базе не был, был на «Открытие-Арене». Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. «Багажа» Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.