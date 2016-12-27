Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Моуринью: «Погба — лучший полузащитник мира»

27 декабря 2016, 21:53
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игровые качества полузащитника Поля Погба.

«Поль — полузащитник, который будет забивать все больше и больше, ведь для этого у него есть все данные. На мой взгляд, Поль — лучший полузащитник мира. Конечно, он молод и будет совершенствоваться. Самое важное, что он хочет это делать», — сказал португалец в интервью SFR.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги французский футболист сыграл в 17 матчах, забив три гола и отдав три голевых передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr Abdullaev
1482865033
Пока не лучший в мире, но может стать им.Есть по лучше
Ответить
SchwarzGelben BVB
1482865138
Судя по словам Моуриньо Явно начал Отмечаааать..
Ответить
84aivengo
1482866099
в чем,интересно... ?
Ответить
Malbora
1482868719
Будет лучшим, если деньгами не баловать)
Ответить
FCQ
1482869669
Ему еще вырости...
Ответить
ivanthebest
1482870686
Как бы кто не чморил Погбиньо, но его потенциал виден очень сильно, особенно в последних матчах... Хотя и по первым матчам, лично у меня к нему претензий не было ни одной... Ясно что нужно было время для адаптации, но вместо этого его все, абсолютно все чморили, вместо того чтобы поддержать. Да, сейчас он не лучший в мире на этой позиции, но то что он сейчас творит на поле, и то что он может ещё творить, без сомнения делает его одним из лучших даже уже сейчас. А 120 лямов, да возможно это много, но блять в футболе сейчас везде большие бабки, и ни один игрок в мире не стоит свою стоимость, будь то Суарес за 80 лямов, да тот же Канте за 25 тоже не стоит и другие. Футбол это бизнес в чистом виде, и такие суммы становятся обычным явлением...
Ответить
Garrincha58
1482872193
никто не говорит что он плох, но столько сколько за него отдал МЮ это перебор
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
Вчера, 14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
Вчера, 13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Вчера, 08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+