Моуринью: «Погба — лучший полузащитник мира»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игровые качества полузащитника Поля Погба.

«Поль — полузащитник, который будет забивать все больше и больше, ведь для этого у него есть все данные. На мой взгляд, Поль — лучший полузащитник мира. Конечно, он молод и будет совершенствоваться. Самое важное, что он хочет это делать», — сказал португалец в интервью SFR.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги французский футболист сыграл в 17 матчах, забив три гола и отдав три голевых передачи.