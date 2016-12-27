Замгубернатора Ростовской области: «У «Ростова» нет долгов»

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов разъяснил финансовую ситуацию в «Ростове». Согласно 161.ru, с августа текущего года Гуськов занимается стабилизацией дел в клубе.
– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?
– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.
– То есть футболистам выплачены и премиальные?
– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.
– Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?
– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.
Выступление в Лиге чемпионов сезона-2016/17 принесло клубу почти 21 миллион евро.
– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?
– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.
– То есть футболистам выплачены и премиальные?
– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.
– Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?
– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.
Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/248636818849792.html
– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?
– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.
– То есть футболистам выплачены и премиальные?
– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.
– Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?
– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.
Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/248636818849792.html