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  • Замгубернатора Ростовской области: «У «Ростова» нет долгов»

Замгубернатора Ростовской области: «У «Ростова» нет долгов»

27 декабря 2016, 19:48
7

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов разъяснил финансовую ситуацию в «Ростове». Согласно 161.ru, с августа текущего года Гуськов занимается стабилизацией дел в клубе.

– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?

– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

– То есть футболистам выплачены и премиальные?

– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.

– Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?

– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.

Выступление в Лиге чемпионов сезона-2016/17 принесло клубу почти 21 миллион евро.

– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?

– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

– То есть футболистам выплачены и премиальные?

– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.

– Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?

– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.



Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/248636818849792.html

– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?

– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

– То есть футболистам выплачены и премиальные?

– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.

– Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?

– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.



Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/248636818849792.html

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия Ростов
Комментарии (7)
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subbotaspartak
1482858462
Все поздравили Ростов. У Ростова нет долгов. Славный город и наверно На Руси один таков.
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Serjoga
1482860128
Радует!
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товрос
1482861539
есть что распилить!!!
Ответить
Zeff
1482863640
Искренне рад за Ростов!
Ответить
MrRonRSM
1482864931
Да это отлично, ещё бы остальные деньги направить на усиление состава, а не на карманы...
Ответить
Таганский
1482875833
Желаю, чтобы в долги больше и не влазили!!
Ответить
a-rakhmatov
1482893008
Надо брать ЛЕ, тогда вообще не будет проблем с баблом)))
Ответить
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