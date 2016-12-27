Замгубернатора Ростовской области: «У «Ростова» нет долгов»

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов разъяснил финансовую ситуацию в «Ростове». Согласно 161.ru, с августа текущего года Гуськов занимается стабилизацией дел в клубе.

– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?

– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

– То есть футболистам выплачены и премиальные?

– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.

– Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?

– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.

Выступление в Лиге чемпионов сезона-2016/17 принесло клубу почти 21 миллион евро.

– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?



– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. – То есть футболистам выплачены и премиальные?



– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.



– Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?



– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.



Оригинал материала: Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/248636818849792.html