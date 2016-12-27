Семин пообещал, что Миранчук не уйдет из «Локомотива» до конца 2017 года

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о дальнейших перспективах полузащитника Алексея Миранчука. По его словам, железнодорожники не отпустят 21-летнего россиянина из клуба до конца следующего года.

«У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за «Локомотив», а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет. На сегодня общий язык по поводу продления контракта не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть», — сказал Семин.

Ранее сообщалось, что в приобретении Миранчука заинтересованы «Спартак», «Рубин» и «Зенит».