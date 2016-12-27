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  • Семин пообещал, что Миранчук не уйдет из «Локомотива» до конца 2017 года

Семин пообещал, что Миранчук не уйдет из «Локомотива» до конца 2017 года

27 декабря 2016, 10:12
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о дальнейших перспективах полузащитника Алексея Миранчука. По его словам, железнодорожники не отпустят 21-летнего россиянина из клуба до конца следующего года.

«У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за «Локомотив», а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет. На сегодня общий язык по поводу продления контракта не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть», — сказал Семин.

Ранее сообщалось, что в приобретении Миранчука заинтересованы «Спартак», «Рубин» и «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (5)
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Diesel133
1482823301
агенты мрази
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Фан666
1482823939
Значит тоже свалить хочет, а не продают, как на Самедова цену сбавлять не хотят и губят игрока
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Басмачи
1482829795
надо отпускать игрока если хочет
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