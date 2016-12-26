Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мхитарян рассчитывает выиграть все турниры в составе «МЮ»

26 декабря 2016, 11:30
7

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассчитывает в этом сезоне выиграть все турниры, в которых участвует его команда.

«Хочу, чтобы этот сезон стал для «Манчестер Юнайтед», игроков и болельщиков лучшим за всю историю. Надеюсь, мы будем бороться за все титулы. В 2017 году мы должны стать обладателями нескольких трофеев, хотя сейчас клуб далеко позади от лидеров.

Но мы продолжаем бороться. До конца чемпионата еще много туров. Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы завершить сезон как минимум в первой четверке.

Лига Европы? Наша цель – пройти как можно дальше», – сказал Мхитарян.

Напомним, что 27-летний игрок сборной Армении прошедшим летом перебрался в английский клуб из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне он сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых дважды смог отметиться забитыми голами.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Мхитарян Генрих
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1482741404
Сказочник.
Ответить
Тraumtanzеr
1482747434
В пятерку то попади...
Ответить
SchwarzGelben BVB
1482747717
Да да.. А "Лестер" выиграет ЛЧ. И "Челси" с Конте вылетят в Чемпионшип. И Венгеру всегда будет везти с Жеребьевкой.
Ответить
dzhanavar
1482751859
Ну да...
Ответить
Ash-9993
1482752667
А почему бы нет..!
Ответить
diadushka
1482764283
Чемпионат тяжело будет выиграть, а ЛЕ почему бы и нет?! Там даже близких по уровню команд нет
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
Вчера, 14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
Вчера, 13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Вчера, 08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+