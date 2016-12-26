Мхитарян рассчитывает выиграть все турниры в составе «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассчитывает в этом сезоне выиграть все турниры, в которых участвует его команда.

«Хочу, чтобы этот сезон стал для «Манчестер Юнайтед», игроков и болельщиков лучшим за всю историю. Надеюсь, мы будем бороться за все титулы. В 2017 году мы должны стать обладателями нескольких трофеев, хотя сейчас клуб далеко позади от лидеров.

Но мы продолжаем бороться. До конца чемпионата еще много туров. Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы завершить сезон как минимум в первой четверке.

Лига Европы? Наша цель – пройти как можно дальше», – сказал Мхитарян.

Напомним, что 27-летний игрок сборной Армении прошедшим летом перебрался в английский клуб из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне он сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых дважды смог отметиться забитыми голами.