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  • Уткин: «Не уверен, что назначение Гончаренко – правильный шаг для ЦСКА»

Уткин: «Не уверен, что назначение Гончаренко – правильный шаг для ЦСКА»

25 декабря 2016, 13:04
19

Известный футбольный комментатор Василий Уткин признался, что не верит в успех Виктора Гончаренко в ЦСКА. Напомним, что на посту главного тренера армейцев белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого.

«Насколько я понимаю, то уход – это было в первую очередь желание Слуцкого. Гинер пытался найти варианты его оставить и расстались они по-хорошему, но новые игроки нужны в любом случае. А решение о назначении Гончаренко – оно не то чтобы было неправильным, а по логике это шаг на сохранение. Я не уверен, что стратегически это правильное решение. Но другого Гинер принять не мог. Вот в этом весь Гинер.

А к Гончаренко нет никаких вопросов. Кто же отказывается от предложения из ЦСКА? Конечно, надо браться и это вызов. Если ты перестаешь принимать вызовы, то какой же ты тренер? Кто же за тобой пойдет? Гончаренко все правильно сделал. Даже если не было ни одного шанса на успех, но надо в такие ситуации все равно лезть», – сказал Уткин.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Гинер Евгений Уткин Василий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1482660436
Лучше бы ты молчал.
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Тазит
1482661071
Да никому не интересно, что сказал этот тип...
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prtcs
1482661176
Вася все знаешь, так почему тебя сомого убирают, если такой "умный"?
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cska-62
1482661383
САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ - УБРАТЬ ИЗ ВСЕХ СМИ ЭТОГО ПУСТОГО БАЛАБОЛА!
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Андрей 26 rus
1482661517
Тебя забыли спросить супер аналитика
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Garrincha58
1482666361
я думаю ЦСКА на следующий сезон всех драть будет
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zadira56
1482671569
Опять эта жирная утка вылезла со своим "я уверен"
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ANTITERROR
1482672089
Уткин:"Не уверен,что назначение меня футбольным комментатором-правильный шаг для России". ))
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Зиля
1482672138
Высказываться по свершенному событию это одно, а вот выступать в роли "футбольной Ванги" и озвучивать (придумывать) мысли Гиннера это как-то не очень.... В общем все как всегда. Эх, Вася Вася....
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каа
1482678424
ну хуже чем есть нынче, точно не будет...
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