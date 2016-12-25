Уткин: «Не уверен, что назначение Гончаренко – правильный шаг для ЦСКА»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин признался, что не верит в успех Виктора Гончаренко в ЦСКА. Напомним, что на посту главного тренера армейцев белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого.

«Насколько я понимаю, то уход – это было в первую очередь желание Слуцкого. Гинер пытался найти варианты его оставить и расстались они по-хорошему, но новые игроки нужны в любом случае. А решение о назначении Гончаренко – оно не то чтобы было неправильным, а по логике это шаг на сохранение. Я не уверен, что стратегически это правильное решение. Но другого Гинер принять не мог. Вот в этом весь Гинер.

А к Гончаренко нет никаких вопросов. Кто же отказывается от предложения из ЦСКА? Конечно, надо браться и это вызов. Если ты перестаешь принимать вызовы, то какой же ты тренер? Кто же за тобой пойдет? Гончаренко все правильно сделал. Даже если не было ни одного шанса на успех, но надо в такие ситуации все равно лезть», – сказал Уткин.