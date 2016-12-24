Президент «Валенсии» извинилась перед болельщиками за неудачный сезон

Президент «Валенсии» Лай Хун записала видеообращение, в котором принесла извинения всем поклонникам клуба за неудачный сезон. Напомним, после 15 матчей валенсийцы занимают 17-е место в турнирной таблице Примеры.

«Я хотела бы извиниться перед всеми болельщиками за неудачный сезон. Мы извлечем урок из своих ошибок и не ограничимся лишь их признанием. Мы продолжим усердно работать в поисках лучших решений, которые сделают клуб сильнее. Я хочу, чтобы следующий год стал для нас успешнее. Также желаю всем, кто любит нашу команду и их семьям счастливого Рождества, крепкого здоровья и счастья в новом году», – сказала Хун.