Кэхилл: «Челси» хочет победить «Борнмут» и установить рекорд»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против «Борнмута». Напомним, в случае победы лондонский клуб установит рекорд по количеству выигранных матчей подряд. На данный момент число успешных игр синих составляет 11 матчей.

«Мы не обсуждаем это ежедневно. Но, безусловно, хочется быть частью команды, которая бьет рекорды, и частью команды, у которой дела идут отлично. Мы знаем о том, что матч в Boxing Day предоставляет нам шанс сделать это, и это станет дополнительным стимулом. Мы очень хотим завоевать три очка и установить рекорд. Говорю за себя – я хочу установить рекорд. А почему бы и нет? На кону – три очка и рекорд. Если вы спросите меня, буду ли я мотивирован на эту встречу, то я скажу, что все мы в одной лодке», – сказал футболист.

Матч состоится 26 декабря в 19:00 по московскому времени.