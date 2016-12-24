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После матча с «Монако» Фернандес играл с переломом лопатки

24 декабря 2016, 17:47
31

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что защитник команды Марио Фернандес, получивший травму в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Монако» (0:3), был вынужден выходить на поле в оставшихся играх первой части сезона на обезболивающих уколах. Напомним, во встрече с монегасками во Франции 26-летний футболист получил перелом шейки правой лопатки.

«Марио – футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с «Монако», в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки, настолько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал. При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды», – сказал Керимов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Монако Фернандес Марио
Комментарии (31)
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luke-c1
1482591831
Не знаю на сколько травма серьезная, но на мой взгляд играть при переломах нельзя. Долг медицинского персонала оберегать игроков от усугубления травм, а не давать интервью, типа у нас супер-львы с переломанными ногами бегают.
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vladimir-7
1482591859
Да он просто герой. Желаю Марио здоровья и удачи.
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himik2-62
1482591899
crezy mario
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Serhio1010
1482593077
Вот сколько смотрю, понимаю, Марио- настоящий мужик)) никогда не на кого не жалуется, всегда до конца идёт, не валяется (только если все серьёзно).. приятно смотреть... поэтому и страдает, что не щадит себя))) и вне поля, насколько знаю, верующий, доброжелательный, скромный и тд))) от чистого сердца желаю Марио успехов как на поле, так и за его пределами))))
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ПФК ЦСКА Моscow
1482593188
respect!
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prtcs
1482593201
Здоровья и успехов во всех его начинаниях.
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STAFOR13
1482595975
настоящий русский парень!)
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