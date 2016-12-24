После матча с «Монако» Фернандес играл с переломом лопатки

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что защитник команды Марио Фернандес, получивший травму в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Монако» (0:3), был вынужден выходить на поле в оставшихся играх первой части сезона на обезболивающих уколах. Напомним, во встрече с монегасками во Франции 26-летний футболист получил перелом шейки правой лопатки.

«Марио – футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с «Монако», в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки, настолько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал. При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды», – сказал Керимов.