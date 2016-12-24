Лунев: «Сатурн» до сих пор не отдал зарплату»

Новый голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулся в бытность игроком «Сатурна» и «Уфы».

– Мне в «Сатурне» полгода не платили зарплату, приходилось брать кредиты. Общий долг перед банками был около миллиона рублей. Сначала присылали смски, потом звонил робот – с 7 утра начинались звонки. Потом звонили уже живые люди, говорили: «Мы на тебя в суд подадим». Я говорю: «Подавайте. У меня нет денег, отдать нечем. Жду зарплаты, которую не платят». Они настаивают: «А вы займите!» А у кого мне занять?

– Не думали пойти поработать куда-то на сторону, раз такая ситуация?

– Нам каждую неделю обещали, что все будет в понедельник, но это тянулось бесконечно. До сих пор ничего не отдали. Первое время в «Уфе» как раз отдавал кредиты. На жизнь нам с девушкой оставалось десять тысяч рублей в месяц, остальное отдавали в банки. Спасали только премиальные, потому что третьему вратарю за победы тоже что-то полагалось. Чтобы хоть куда-то выйти, в кино сходить. Мы не голодали, родители помогали, но жилось тогда тяжело. Через год поженились, а кредиты, кстати, до сих пор не все закрыл. До Нового года надеюсь все закрыть.

Вратарские перчатки мне Давай Юрченко отдавал: у него контракт был, ему постоянно новые подгоняли. Если ему не нравились, он спрашивал: «Че, нужны?» Я говорил, что давай, конечно. Я недавно вообще играл в бутсах Безденежных. У него тоже контракт, а у нас один размер. Удобно, отдавал уже разношенные, разбивать не надо. А в «Зените»-то теперь придется новые разбивать.