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Лунев: «Сатурн» до сих пор не отдал зарплату»

24 декабря 2016, 00:30
10

Новый голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулся в бытность игроком «Сатурна» и «Уфы».

– Мне в «Сатурне» полгода не платили зарплату, приходилось брать кредиты. Общий долг перед банками был около миллиона рублей. Сначала присылали смски, потом звонил робот – с 7 утра начинались звонки. Потом звонили уже живые люди, говорили: «Мы на тебя в суд подадим». Я говорю: «Подавайте. У меня нет денег, отдать нечем. Жду зарплаты, которую не платят». Они настаивают: «А вы займите!» А у кого мне занять?

– Не думали пойти поработать куда-то на сторону, раз такая ситуация?

– Нам каждую неделю обещали, что все будет в понедельник, но это тянулось бесконечно. До сих пор ничего не отдали. Первое время в «Уфе» как раз отдавал кредиты. На жизнь нам с девушкой оставалось десять тысяч рублей в месяц, остальное отдавали в банки. Спасали только премиальные, потому что третьему вратарю за победы тоже что-то полагалось. Чтобы хоть куда-то выйти, в кино сходить. Мы не голодали, родители помогали, но жилось тогда тяжело. Через год поженились, а кредиты, кстати, до сих пор не все закрыл. До Нового года надеюсь все закрыть.

Вратарские перчатки мне Давай Юрченко отдавал: у него контракт был, ему постоянно новые подгоняли. Если ему не нравились, он спрашивал: «Че, нужны?» Я говорил, что давай, конечно. Я недавно вообще играл в бутсах Безденежных. У него тоже контракт, а у нас один размер. Удобно, отдавал уже разношенные, разбивать не надо. А в «Зените»-то теперь придется новые разбивать.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Лунев Андрей
Комментарии (10)
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Nevsky_RU
1482529190
Эмм.... так процентов 80 населения страны живёт, добро пожаловать в реалии, точнее отчалить из низ в газовый рай)) Тащи мячи-неберучки, и будет тебе счастье, длиннорукий кипер.
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Тraumtanzеr
1482529447
Давай Юрченко))
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Serjoga
1482531738
Поплакался? Вообще уважение потерял! Миллион кредита мне банк не даст при моей зарплате и пенсии. Как ты умудрился его взять? И то, что ты "кидал" банк, отговариваясь, что тебе не платят зарплату, тебя как человека это не красит! Дурачёк одним словом!
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woyser
1482533179
Через полгода он будет смеяться над людьми оказавшимися в такой ситуации. Нытик, нихрена с него не выйдет, будет сидеть на лавочке лузать семечки, получать баснословные бабки и наслаждаться прелестями новый жизни.
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нейтральныйкакникто
1482541844
Ну и что плакаться на весь мир , у нас почти пол страны в такой же ситуации,ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ-великий управленец сказал , и его примеру следуют более меньшие управленцы. Подавай в суд , или куда там ещё.
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sprint5
1482549218
в Зените заработаешь
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Diesel133
1482569554
ахах "Давай Юрченко"!!!
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тоширо
1482574185
ну теперь заживет)))
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Garrincha58
1482577013
в Зените на лавке в десять раз больше заработаешь
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